تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 18 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 679 شاحنة و87 سيارة.
وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 253 شاحنة و60 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 426 شاحنة و27 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 ودليلة بينما تغادر السفينة بوسيدون إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس بوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتين الحرية2 ودليلة، كما يستقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا وغادرت السفينتين إيلة وبريدج وصول وسفر 1310 راكبا بموانيها.