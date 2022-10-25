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تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

1:08 م, الثلاثاء, 25 أكتوبر 22

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 768 شاحنة و 71 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 397 شاحنة و51 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 371 شاحنة و20 سيارة .


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينتين دليلة والحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا وصول وسفر 1000 راكب بموانيها .

نادية سلام

نادية سلام

1:08 م, الثلاثاء, 25 أكتوبر 22