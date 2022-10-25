تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 768 شاحنة و 71 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 397 شاحنة و51 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 371 شاحنة و20 سيارة .



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينتين دليلة والحرية 2 فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس.

بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا وصول وسفر 1000 راكب بموانيها .