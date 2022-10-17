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تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

11:41 ص, الأثنين, 17 أكتوبر 22

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 600 شاحنة و 322 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 242 شاحنة و294 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 358 شاحنة و28 سيارة .


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2، .

ما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا ، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة sea wave 1 بعدد 277 سيارة بحمولة 600 طن وصول وسفر 1135 راكب بموانيها.

نادية سلام

نادية سلام

11:41 ص, الأثنين, 17 أكتوبر 22