تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 600 شاحنة و 322 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 242 شاحنة و294 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 358 شاحنة و28 سيارة .



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2، .

ما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا ، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة sea wave 1 بعدد 277 سيارة بحمولة 600 طن وصول وسفر 1135 راكب بموانيها.