تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 12 سفينة، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 644 شاحنة و56 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 412 شاحنة و28 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 232 شاحنة و28 سيارة.

كما يستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة دليلة، بينما تغادر السفينتان الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء، أمس، السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينة دليلة.

كما استقبل ميناء نويبع، اليوم، السفينتين عمان وسينا، فيما شهد الميناء، أمس، رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين عمان وسينا، بجانب وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.