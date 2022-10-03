تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 689 شاحنة و 78 سيارة ،حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 329 شاحنة و 50 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 360 شاحنة و 28 سيارة .



و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، بينما تغادر السفينة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس .

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة عمان وغادرت السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا ، بجانب وصول وسفر 1244 راكبا بموانيها .