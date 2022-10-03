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تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفن

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

11:05 ص, الأثنين, 3 أكتوبر 22

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 689 شاحنة و 78 سيارة ،حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 329 شاحنة و 50 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 360 شاحنة و 28 سيارة .


و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، بينما تغادر السفينة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس .

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة عمان وغادرت السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا ، بجانب وصول وسفر 1244 راكبا بموانيها .

نادية سلام

نادية سلام

11:05 ص, الأثنين, 3 أكتوبر 22