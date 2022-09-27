تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 716 شاحنة و 46 سيارة حيث شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع ، 302 شاحنة و9 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 414 شاحنة و37 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس ،فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين امل والحرية.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا ويستعد لمغادرة السفينتين عمان وسينا ،فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا وصول وسفر 780 راكب بموانيها .