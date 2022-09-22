تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 771 شاحنة و 93 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 425 شاحنة و55 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 346 شاحنة و38 سيارة .



و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة امل .

كما يستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وعمان فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين عمان وسينا وغادرت ثلاث سفن وهى عمان ، سينا وبريدج ، وتغادرميناء بورتوفيق السفينة Baniyas متجهة لميناء جدة ، بجانب وصول وسفر 1333 راكب بموانيها .