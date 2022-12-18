تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 634 شاحنة و 48 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 345 شاحنة و41 سيارة.

وشملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 289 شاحنة و7 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة وغادرت السفينة أمل، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان دليلة وبوسيدون.

وتم تداول 1800 طن بضائع عامة ومتنوعة 170 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وإيلة، حيث سجلت الموانيء اليوم وصول وسفر 1300 راكب.