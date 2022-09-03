تداول 13 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 630 شاحنة و90 سيارة.

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 298 شاحنة و38 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 332 شاحنة و52 سيارة.

كما استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة أمل وغادرت 3 سفن وهي “عمان، الحرية2 وبوسيدون إكسبريس” فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة امل.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا وتغادر السفينتين ايلة وبريدج فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وبريدج وغادرت السفينتين بريدج وايلة ووصول وسفر 1072 راكبا بموانيها .