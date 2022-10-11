تداول 13 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 610 شاحنة و 75 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 365 شاحنة و 41 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 245 شاحنة و 34 سيارة .



و يستعد ميناء سفاجا اليوم لإستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة امل .

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وعمان فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان ، وصول وسفر 790 راكب بموانيها .