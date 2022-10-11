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تداول 13 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر اليوم

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11 سفينة متواجدة على أرصفة موانئ الهيئة

تداول 13 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر اليوم
نادية سلام

نادية سلام

1:32 م, الثلاثاء, 11 أكتوبر 22

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 610 شاحنة و 75 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 365 شاحنة و 41 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 245 شاحنة و 34 سيارة .


و يستعد ميناء سفاجا اليوم لإستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة امل .

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وعمان فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان ، وصول وسفر 790 راكب بموانيها .

نادية سلام

نادية سلام

1:32 م, الثلاثاء, 11 أكتوبر 22