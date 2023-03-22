Loading...

تداول 13 ألفا طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

Loading...

وشملت حركة الواردات 10000 طن بضائع

تداول 13 ألفا طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

12:06 م, الأربعاء, 22 مارس 23

أعلن المركز الإعلامي لهيئة

موانئ البحر الأحمر
أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 10 سفن ،وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 724 شاحنة و 24 سيارة

وشملت حركة الواردات 10000 طن بضائع ، 342 شاحنة 14 سيارة ،فيما شملت حركة الصادرات 3000 طن بضائع ، 382 شاحنة و 10 سيارات ووصول وسفر 2571 راكب بموانيها.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينتين NEPTUNE – J  و AAI BRELUDE .

كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة 180 شاحنة بميناء نويبع حيث تغادر الميناء اليوم السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث  سينا ، بريدج ، ايلة.

نادية سلام

نادية سلام

12:06 م, الأربعاء, 22 مارس 23