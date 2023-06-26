تداول 12 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة

أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 13 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 803 شاحنة و 560 سيارة .

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 429 شاحنة و 544 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 374 شاحنة و 16 سيارة ،وصول وسفر 3550 راكب بموانيها.

كما استقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة القاهرة بينما يستعد لمغادرة ثلاث سفن وهي وادي الكرنك ، القاهرة و Abu yassser .

فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2 ، امل وبوسيدون اكسبريس وغادر اربع سفن وهي الحرية ، امل ، بوسيدون اكسبريس و القاهرة .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و 215 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة ، ومغادرة ميناء السويس امس السفينة “تراست” .

