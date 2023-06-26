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تداول 12 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 13 سفينة

تداول 12 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

10:31 ص, الأثنين, 26 يونيو 23

أعلن المركز الإعلامي لهيئة

موانئ البحر الأحمر
أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 13 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 803 شاحنة و 560 سيارة .

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 429 شاحنة و 544 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 374 شاحنة و 16 سيارة ،وصول وسفر 3550 راكب بموانيها.
كما استقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة القاهرة بينما يستعد لمغادرة ثلاث سفن وهي وادي الكرنك ، القاهرة و Abu yassser .

فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2 ، امل وبوسيدون اكسبريس وغادر اربع سفن وهي الحرية ، امل ، بوسيدون اكسبريس و القاهرة .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و 215 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة ، ومغادرة ميناء السويس امس السفينة “تراست” .

نادية سلام

نادية سلام

10:31 ص, الأثنين, 26 يونيو 23