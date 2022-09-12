تداول 12 ألف طن بضائع و673 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 15 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و673 شاحنة و81 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، و323 شاحنة و38 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 350 شاحنة و43 سيارة.



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدن اكسبريس، بينما تغادر السفينة أمل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتان الحرية2 وبوسيدن اكسبريس ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وعمان، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) السفينتين سينا وعمان ووصول وسفر 1179 راكبا.