تداول 12 ألف طن بضائع عامة و974 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 974 شاحنة و108 سيارات، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 464 شاحنة و93 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 510 شاحنات، و15 سيارة.

حيث يستعدّ ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين “أمل” و”بوسيدون إكسبريس”، بينما تغادر السفينتان “الحرية” و”دليلة”، فيما استقبل الميناء، أمس، السفينتين “الحرية” و”دليلة”، وغادرت السفينتان “بوسيدون إكسبريس، و”أمل”.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1743 راكبًا بموانيها، الخميس 14 ديسمبر 2023، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع، و322 شاحنة، و1014 راكبًا، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين “أيله” و”آور”.