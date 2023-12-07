تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و855 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 855 شاحنة، و110 سيارات، ووصول وسفر 1460 راكبًا بموانيها.

شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 437 شاحنة، و95 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 418 شاحنة، و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن هى دليلة، والحرية، وأمل، وغادر السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس،

كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن، و360 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيلة وآور.