تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و740 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 5 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 740 شاحنة و58 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 361 شاحنة و49 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 379 شاحنة و9 سيارات.

ويشهد ميناء سفاجا، اليوم، مغادرة أربع سفن هى: الحرية 1، الحرية 2، دليلة، وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن هى: الحرية 1، دليلة، وبوسيدن إكسبريس،

كما غادرت ميناء نويبع، اليوم، السفينتان آيلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن هى: سينا، آيلة، وبريدج، ووصول وسفر 757 راكبًا بموانيها.