تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و 600 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة تصل إلي 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 600 شاحنة و 120 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 310 شاحنة و 70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 290 شاحنة و 50 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لإستقبال السفينة أمل ومغادرة السفينتين “بوسيدن اكسبريس والحرية2” ، فيما غادر الميناء بالأمس السفينة أمل ،.

بينما أستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة و بريدج ،فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج ، ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة كينز، بجانب وصول وسفر 1500 راكب بموانيها .