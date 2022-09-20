تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 667 شاحنة و 87 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 349 شاحنة و36 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 318 شاحنة و51 سيارة .



و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى Amocean star ،امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة امل .

بينما يستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج بجانب وصول وسفر 900 راكب بموانيها .