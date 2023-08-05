تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 660 شاحنة و 194 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 337 شاحنة و 134 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 323 شاحنة و 60 سيارة.

فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها.

وأشار البيان أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين امل والقاهرة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1150 طن 220 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة ، سينا وبريدج.