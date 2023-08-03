تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 691 شاحنة، و160 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 303 شاحنات، و71 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 328 شاحنة، و89 سيارة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانيها، اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، حيث يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر العبَّارتان أمل والقاهرة، فيما استقبل الميناء، أمس، العبّارة أمل، وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس والحرية.

وأشار البيان، الصادر عن موانئ البحر الأحمر، إلى أن ميناء نويبع شهد تداول 1600 طن، و200 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيلة وبريدج.

كما يستعد ميناء بورتوفيق، اليوم، لاستقبال السفينة تراست، وشهد الميناء، أمس، مغادرة السفينتين اللوتس وSEA WAVE.