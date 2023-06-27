تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 656 شاحنة، و1090 سيارة، ووصول وسفر 3250 راكبًا بموانيها.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 401 شاحنة، 1076 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 255 شاحنة، و14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين القاهرة والحرية و تغادر السفينتين الحرية2، وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء، أمس، السفينتين بوسيدون إكسبريس وأمل، وغادرت العبّارة القاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع، و220 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وأيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوى إكسبريس، وعلى متنها 780 سيارة، بوزن 1600 طن قادمة من جدة.

