تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 553 شاحنة و88 سيارة، وصول وسفر 2420 راكب بموانيها.

وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 292 شاحنة و73 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 261 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي بوسيدون إكسبريس، القاهرة وامل فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون إكسبريس، القاهرة وامل، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و130 شاحنة، حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا.

وصول 2150 طن بروبلين لميناء بورتوفيق

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة SYN ZUPE علي متنها 2150 طن مادة بروبلين قادمة من الإمارات، بينما تغادر السفينة SEA WAVE1 متجهة إلي جدة.

