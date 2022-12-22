تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 720 شاحنة و43 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 303 شاحنات و19 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 417 شاحنة و24 سيارة.

وغادر ميناء سفاجا، اليوم، السفينة دليلة، بينما استقبل الميناء، أمس، السفينتين دليلة والحرية، وغادرت السفينتان الحرية2 وبوسيدون إكسبريس،

كما تم تداول 3200 طن بضائع عامة ومتنوعة 271 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعدّ الميناء، اليوم، لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وأيلة، ووصول وسفر 1325 راكبًا بموانيها.