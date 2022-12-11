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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

1:48 م, الأحد, 11 ديسمبر 22

شهدت هيئة موانى البحر الأحمر اليوم الأحد تواجد 6 سفن علي أرصفتها ،وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 693 شاحنة، و 47 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 329 شاحنة 31 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 364 شاحنة و16 سيارة .


كما يغادر ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية ودليلة ، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس .

فيما شهد ميناء نويبع تداول 1500 طن و237 شاحنة و723 راكب حيث استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا ، وغادرت السفينتين ايلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة ، بريدج وصول وسفر 1271 راكب بموانيها .

نادية سلام

نادية سلام

1:48 م, الأحد, 11 ديسمبر 22