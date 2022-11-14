تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن ،وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 649 شاحنة و 44 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 263 شاحنة و 18 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 386 شاحنة و 26 سيارة .



و أستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية 2 .

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا بينما يغادر السفينتين بريدج وايلة فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ، و سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 973 راكب بموانيها .