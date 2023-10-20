تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 656 شاحنة و 60 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 294 شاحنة و 20 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 362 شاحنة و 40 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة ومغادرة العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية ودليلة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1780 طن بضائع و171 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى كوين نفرتيتى، ايلة وبريدج

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1093 راكب بموانيها .