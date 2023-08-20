تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 631 شاحنة و114 سيارة، وصول وسفر 1030 راكبا بموانيها.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 336 شاحنة و77 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 285 شاحنة و37 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و240 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى بريدج، سينا وإيلة.

