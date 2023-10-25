تداول 12 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و668 شاحنة و 121 سيارة .

و شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 354 شاحنة و 100 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 314 شاحنة و 21 سيارة، ووصول وسفر 1075 راكبا بموانيها .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة WANG DA قادمة من جدة لشحن فوسفات والسفينتين دليلة والحرية ومغادرة السفينتين بوسيدون إكسبريس و CHIOS VICTORY فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1450 طن بضائع و 190 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي اور، ايلة وبريدج .

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة JACARANDA قادمة لشحن دقيق ومغادرة السفينة ALHUSSEN متجهة إلى جدة .

