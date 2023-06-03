تداول 12 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و668 شاحنة و 30 سيارة، ووصول وسفر 2600 راكب بموانيها .

شملت حركة الواردات 6500 طن بضائع ، 384 شاحنة و 26 سيارة.

فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 284 شاحنة و 4 سيارات .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 3 سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية1 والقاهرة، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية1 والقاهرة .

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و 200 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج .

