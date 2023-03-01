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تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

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شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع

تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

2:41 م, الأربعاء, 1 مارس 23

أعلن المركز الإعلامي ل

هيئة موانى البحر الأحمر
أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 688 شاحنة و141 سيارة.

حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 389 شاحنة و41 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 299 شاحنة و100 سيارة مسجلة وصول وسفر 1890 راكبا.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة السفينتين دليلة ، الحرية وتغادر السفينة بوسيدون اكسبريس. فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية ، دليلة ، كما تم تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة و190 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا ، آيلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحت مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا ، بريدج.
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نادية سلام

نادية سلام

2:41 م, الأربعاء, 1 مارس 23