تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي ل

أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 688 شاحنة و141 سيارة.

حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 389 شاحنة و41 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 299 شاحنة و100 سيارة مسجلة وصول وسفر 1890 راكبا.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة السفينتين دليلة ، الحرية وتغادر السفينة بوسيدون اكسبريس. فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية ، دليلة ، كما تم تداول 1300 طن بضائع عامة ومتنوعة و190 شاحنة بميناء نويبع حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين سينا ، آيلة، فيما شهد الميناء بالأمس رحت مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا ، بريدج.

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