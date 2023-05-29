تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 636 شاحنة و65 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 330 شاحنة و29 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 306 شاحنات و36 سيارة ، وصول وسفر 2780 راكبا.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى بوسيدون اكسبريس ، أمل والقاهرة فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى بوسيدون اكسبريس ، أمل والقاهرة ، فيما يشهد ميناء نويبع تداول 2650 طن بضائع و220 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وبريدج.

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