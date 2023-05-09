تداول 12 آلف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن

أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 653 شاحنة و84 سيارة

و شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 345 شاحنة و 63 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 308 شاحنة و 21 سيارة .

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة امل بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 2200 طن بضائع و 205 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( سفر / وصول ) للسفينتين ايلة وسينا ووصول وسفر 1085 راكب بموانيها .