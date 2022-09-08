تداول 118 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 118000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 678 شاحنة و95 سيارة حيث شملت حركة الواردات 78000 طن بضائع ، 362 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 40000 طن بضائع ، 316 شاحنة و25 سيارة .



واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة وادي طيبة وعلى متنها 63 الف طن قمح رومانى حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها والسفينة امل والسفينة HBC FUTUR فارغة والسفينة GLAMOR وعلي متنها 11000 طن كبريت قادمة من السعودية .

بينما تغادر الميناء السفينة STELLER ENGURI بحمولة 32500 طن فوسفات متجهة الي الهند و السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس .



كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وبريدج ومغادرة السفينة سينا ، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ندي قادمة من بورسودان ومغادرة السفينة BANYAS 2 فارغة متجهة الي جدة، وصول وسفر 1166 راكب بموانيها .