تداول 113 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 5 سفن وتم تداول 113000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 724 شاحنة و 108 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 347 شاحنة و72 سيارة.

وشملت حركة الصادرات 107000 طن بضائع ، 377 شاحنة و36 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ESNA وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها ، والعبارة امل بينما تغادر السفينة Stellar rioni وعلى متنها 38 الف طن فوسفات متجهة للصين والسفينتان الحرية وبوسيدون اكسبريس .

واستقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1200 طن و175 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن ايلة، كوين نفرتيتى، سينا وبريدج ، وصول وسفر 1066 راكبا.

