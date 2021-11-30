تداول 1117 طن بضائع و315 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر تداول 1117 طن بضائع عامة ومتنوعة و315 شاحنة و28 سيارة و53505 طن فوسفات، وتراكي 12 سفينة على أرصفة الموانئ.

وأكد بيان صحفي صادر من هيئة موانيء البحر الأحمر أن حركة الصادرات شملت 982 طن بضائع عامة و146 شاحنة و14 سيارة ملاكي وتصدير 53505 أطنان فوسفات متجهة الي جدة .

كما شملت حركة الواردات 135 طن بضائع عامة و169 شاحنة و14 سيارة ملاكي. حركة الملاحة بالبحر الأحمر

واستقبل ميناء سفاجا السفينة “أمل” المحملة 73 شاحنة والسفينة “دليلة “بحمولة 66 شاحنة و13 ملاكي والسفينة “أمانة” فارغة قادمة من ميناء السويس وتم مغادرة السفينة AM OTEAN PRIDE بحمولة 53505 طن فوسفات متجهة إلى “جدة “والسفينة “أمل” بحمولة 76 شاحنة و13 ملاكي والسفينة ANKA SKY فارغة متجهة إلى السويس والسفينة “أمانة “بحمولة 18 شاحنة متجهة إلى ضبا.

استقبل ميناء نويبع السفينة “ايلة” والسفينة “عمان ” والسفينة بريدج.

كما تم استقبال 30 شاحنة بحمولة 59 طنا وسيارة ملاكي وترانزيت 76 طنا إلى ليبيا وتصدير 52 شاحنة بحمولة 982 طنا وسيارة ملاكي.

وغادرت ميناء السويس السفينة “أمانة” فارغة متجهة إلى سفاجا.