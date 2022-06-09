تداول 11134 طن بضائع عامة و594 شاحنة بموانيء البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نشاطا ملحوظا للحركة الملاحية حيث تم تداول 11134 طن بضائع عامة متنوعة و 594 شاحنة و59 سيارة ملاكي.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 11 سفينة وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 6070 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 245 شاحنة ، 8 سيارات.

كما بلغ اجمالي حركة الواردات تداول 5064 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 349 شاحنة ، 51 ملاكي .

واستقبل ميناء سفاجا السفينة PR-GLORY قادمة من العقبة فارغة لشحن فوسفات والسفينة أمل بإجمالي 91 شاحنة بحمولة 2093 طن بضائع عامة ومتنوعة و1 ملاكي ، و5 شاحنات فارغة.

واستقبل السفينة بوسيدن اكسبريس بإجمالي 69 شاحنة بحمولة 1102 طن بضائع عامة ومتنوعة و 16 ملاكي ، و16 شاحنة فارغة.

كما استقبل السفينة عمان بإجمالي 26 شاحنة بحمولة 364 طن بضائع عامة ومتنوعة و 24 ملاكي ، و1 شاحنة فارغة.

واستقبل السفينة الحريةبإجمالي 42 شاحنة بحمولة 770 طن بضائع عامة ومتنوعة و 5 شاحنة فارغة.



كما تم مغادرة السفينةبوسيدن اكسبريس باجمالي 107 شاحنة بحمولة 2600 طن بضائع عامة ومتنوعة و 5 ملاكي والسفينة الحرية، بإجمالي 78 شاحنة بحمولة 1963 طن بضائع عامة ومتنوعة و1 ملاكي، والسفينة NORDIC-MALMOE فارغة متجهة إلى مدغشقر .

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالي 30 شاحنة بحمولة 655 طن بضائع عامة و 80 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و63 شاحنة فارغة ، 10 ملاكي.

وتم مغادرة العبارة سيناء والعبارة بريدج بإجمالي 60 شاحنة بحمولة 1507 طن بضائع عامة ، 2 ملاكي. وصول وسفر 1102 راكب بموانئها