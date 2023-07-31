تداول 11 ألف طن بضائع و560 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 560 شاحنة و580 سيارة.

وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 213 شاحنة و497 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 347 شاحنة و83 سيارة ، وصول وسفر 922 راكبا.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى Suvari Reis ، أمل والقاهرة بينما تغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس فيما غادر الميناء بالأمس السفينتان أمل والقاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1800 طن بضائع و160 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، آيلة وبريدج.

