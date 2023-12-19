تداول 11 ألف طن بضائع عامة و741 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 741 شاحنة و 846 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 467 شاحنة و832 سيارة.

وشملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 274 شاحنة و14 سيارة و وصول وسفر 1090 راكب بموانيها.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية فيما تغادر السفينتين أمل ودليلة بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وأمل وغادرت السفينة وادي الكرم إلي روسيا.

وشهد ميناء نويبع تداول 1800 طن و262 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي إكسبريس علي متنها 715 سيارة بوزن 1430 طن قادمة من جدة.

