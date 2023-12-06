تداول 11 ألف طن بضائع عامة و664 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 664 شاحنة و95 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 396 شاحنة و93 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 268 شاحنة وسيارتين ووصول وسفر 1400 راكب بموانيها.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية، بينما تغادر السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى AM ocean silver، أمل وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2000 طن و157 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين أيله وآور.

