تداول 11 ألف طن بضائع عامة و460 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 460 شاحنة و100 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع ، 320 شاحنة و72 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع ، 140 شاحنة و28 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين عمان وأمل بينما تغادر السفينتان الحرية2 وبوسيدن إكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدن إكسبريس وغادرت السفينتان أمل وعمان ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين أيلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين أيلة وبريدج ، وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة الحسين متجهة إلى ميناء جدة .

كما شهدت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب .