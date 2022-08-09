تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و600 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 600 شاحنة و 110 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 310 شاحنات و 74 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 290 شاحنة و36 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، وتغادر السفينة أمل.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدن إكسبريس، بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية (وصول وسفر ) للسفينة سينا، ووصول وسفر 900 راكب بموانيها.