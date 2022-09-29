تداول11ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 681 شاحنة و 119 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4800 طن بضائع ، 412 شاحنة

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة امل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس .

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينة عمان ،ويستعد لمغادرة السفينتين عمان وسينا ،فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا ،وصول وسفر 800 راكب بموانيها .