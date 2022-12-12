Loading...

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

Loading...

إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

1:27 م, الأثنين, 12 ديسمبر 22

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 591 شاحنة و 25 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 238 شاحنة و 2 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 353 شاحنة و 23 سيارة .


حيث استقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة امل بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية ودليلة .

كما تم تداول 2600 طن بضائع عامة ومتنوعة 222 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة وصول وسفر 985 راكب بموانيها .

نادية سلام

نادية سلام

1:27 م, الأثنين, 12 ديسمبر 22