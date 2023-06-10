تداول 11 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 606 شاحنات و 495 سيارة ووصول وسفر 1400 راكب بموانيها .

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 358 شاحنة و 489 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 248 شاحنة و 6 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2 فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادر السفينتين الحرية2 و بوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و 150 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة درة جدة وعلى متنها 404 سيارات بوزن 810 أطنان قادمة من جدة والعبارة كوين نفرتيتي وتعادر السفينة SEA WAVE1 .

