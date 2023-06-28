تداول 11 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 10 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 580 شاحنة و281 سيارة ،وصول وسفر 2076 راكبت.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 271 شاحنة و247 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 309 شاحنات و34 سيارة.



واستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى القاهرة ، الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما غادرت الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2 ، القاهرة وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و158 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وآيلة.

