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تداول 11 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

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وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع

تداول 11 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر
نادية سلام

نادية سلام

3:07 م, الأربعاء, 28 يونيو 23

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 10 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 580 شاحنة و281 سيارة ،وصول وسفر 2076 راكبت.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 271 شاحنة و247 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 309 شاحنات و34 سيارة.


واستقبل ميناء سفاجا اليوم ثلاث سفن وهى القاهرة ، الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما غادرت الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية2 ، القاهرة وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و158 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وآيلة.

نادية سلام

نادية سلام

3:07 م, الأربعاء, 28 يونيو 23