تداول 11 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و729 شاحنة و 125 سيارة.

شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 486 شاحنة و 106 سيارات.

وشملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 243 شاحنة ، 19 سيارة، وصول وسفر 1340 راكبا بموانيها.

و يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس.. بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين دليلة والحرية.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2260 طن و 283 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيلة وآور.

