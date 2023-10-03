تداول 11 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 654 شاحنة و114سيارة، حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 371شاحنة و92 سيارة.

وشملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 283 شاحنة و22 سيارة ووصول وسفر 1110 ركاب.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل ومغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1300 طن و182 شاحنة، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة، سينا وبريدج، يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة النوي اكسبريس متجهة الي جدة.

