تداول 1006 أطنان بضائع و448 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الاحمر تراكي 10 سفن علي أرصفتها حيث تداولت 1006 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و448 شاحنة و84 سيارة و31 ألف طن فحم.

وأكد بيان صحفي صادر من هيئة موانيء البحر الأحمر ، أن حركة الصادرات شملت 777 طن بضائع عامة و235 شاحنة و9 سيارات ملاكي، بينما شملت حركة الواردات 229 طن بضائع عامة و 213 شاحنة و75 سيارة و31008.944 طن فحم ويتواجد 10 سفن علي أرصفة الموانئ.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة ”بوسيدن اكسبريس” بحمولة 110 شاحنات و75 سيارة ملاكي، بالإضافة إلى السفينة الحرية بحمولة 76 شاحنة لاسيما استقبل ميناء سفاجا السفينة LAVIRO بحمولة 31 ألف طن فحم قادمة من إسبانيا، بينما غادرت السفينة الحرية بحمولة 85 شاحنة وسيارة ملاكي.

كما تم مغادرة ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 110 شاحنات و3 سيارات ملاكي ، بينما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء، حيث تم استقبال 27 شاحنة بحمولة 229 طنا وتصدير 40 شاحنة بحمولة 777 طنا.