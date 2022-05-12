تداول 10.6 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر اليوم

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 10654 طن بضائع عامة متنوعة و402 شاحنة و 40 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 10 سفن

وبلغ اجمالي السفن المتراكية على الأرصفة 15 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن جديدة، اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 4183 طن بضائع عامة ومتنوعة و167 شاحنة و30 سيارة، بينما بلغت حركة الواردات تداول 6462 طن بضائع عامة ومتنوعة و235 شاحنة و10 ملاكي.

وفي هذا الصدد استقبل ميناء سفاجا السفينة NORDE RNEY قادمة من الهند بحمولة 2995 طن ألومنيوم، والسفينة بوسيدن إكسبريس بعدد 95 شاحنة بحمولة 2038 طن بضائع عامة ومتنوعة و6 ملاكي و14 شاحنة فارغة،

والسفينة الحرية بعدد 45 شاحنة بحمولة 1040 طن بضائع عامة ومتنوعة و15 شاحنة، وتمّت مغادرة السفينة امل بعدد ٧٧ شاحنة بحمولة 1893 طن بضائع عامة ومتنوعة و27 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء، والسفينة عمان برحلتين، ومغادرة السفينة سيناء، والسفينة عمان؛ حيث تم استقبال 23 شاحنة بحمولة 389 طن بضائع عامة و43 شاحنة فارغة و4 ملاكي، وتصدير 53 شاحنة بحمولة 1456 طن بضائع عامة و3 ملاكي.

وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1059 راكبًا بموانيها.