تداول 10 الاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت 14 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 548 شاحنة و 64 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 285 شاحنة و 42 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 263 شاحنة و 44 سيارة .



واستقبل ميناء سفاجا السفينة و بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية2 ، كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة 250 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث بريدج وايلة وسينا مسجلة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها .